Україна знову у топ-25 найсильніших команд світу

Перемога над Боснією дозволила збірній України піднятися у рейтингу національних збірних ФІФА. "Жовто-сині" повернули собі престижну позицію.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг збірних. Збірна України зуміла повернутися на 25 місце.

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Впродовж листопада підопічні Петракова зіграли два матчі. У спарингу з Болгарами ми попри тотальну перевагу розписали нічию. У поєдинку з Боснією все пройшло краще – 2:0 та путівка у плей-офф відбору на чемпіонат світу у Катарі.

Перше місце залишилося за збірною Бельгії, на другому місці розташована Бразилія. Франція замикає трійку найкращих, а далі йдуть Англія та Аргентина.

Нагадаємо, 26 листопада збірна України дізнається суперника у плей-офф кваліфікації на Мундіаль.