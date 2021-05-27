Україна зберегла місце в рейтингу ФІФА попри нічию з Бахрейном

ФІФА опублікував рейтинг національних команд. Україна перебуває серед 25 найкращих команд планети.

"Жовто-сині" зберегли 24 позицію попри нічию з Бахрейном (1:1). В активі нашої команди 1514,64 бала. Серед представників УЄФА Україна перебуває на 16 місці.

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Що стосується суперників України на Євро-2020, то вони займають такі місця: Нідерланди – 16-е, Австрія – 23-є, Північна Македонія – 62-е.

Конкуренти у відборі до ЧС-2022 теж зберегли свої позиції: Франція – друга, Фінляндія – 54-а, Боснія і Герцеговина – 55-а, Казахстан – 124-й.

До континентальної першості підопічні Шевченка проведуть ще два спаринги: проти Північної Ірландії та Кіпру.