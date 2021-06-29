Україна забиває Швеції: фантастичний пас Ярмоленка, шалений удар Зінченка – відео
29 червня 2021 , 22:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На 27-й хвилині українці відкривають рахунок в 1/8 фіналу Євро-2020! Олександр Зінченко вражає ворота збірної Швеції.
Команда Андрія Шевченка провела зразкову атаку, на завершальній стадії якої відмінно зіграв Олександр Зінченко. Діагональ від Миколи Шапаренка на правий фланг конвертувалася у якісний розіграш м'яча Олександром Караваєвим та Андрієм Ярмоленком.
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Капітан нашої національної команди класно вирізав пас на Зінченка, а той потужно пробив. Без шансів для Робіна Ульсена – 1:0!
Відео гола Олександра Зінченка