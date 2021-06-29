Україна забиває Швеції: фантастичний пас Ярмоленка, шалений удар Зінченка – відео

На 27-й хвилині українці відкривають рахунок в 1/8 фіналу Євро-2020! Олександр Зінченко вражає ворота збірної Швеції.

Команда Андрія Шевченка провела зразкову атаку, на завершальній стадії якої відмінно зіграв Олександр Зінченко. Діагональ від Миколи Шапаренка на правий фланг конвертувалася у якісний розіграш м'яча Олександром Караваєвим та Андрієм Ярмоленком.

До теми Свідок кримської анексії, дебют на Євро та інші факти з історії зустрічей Швеції та України

Капітан нашої національної команди класно вирізав пас на Зінченка, а той потужно пробив. Без шансів для Робіна Ульсена – 1:0!

Відео гола Олександра Зінченка