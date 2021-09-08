Україна забиває Чехії завдяки потужному удару дебютанта: яскраве відео

У середині першого тайму "синьо-жовті" відкривають рахунок. Швидка атака українців принесла результат.

Олександр Тимчик отримав чудову передачу на хід від Олександра Зінченка і прострілив у район штрафного майданчика. Перервати політ м'яча чи переправити його у ворота ніхто з гравців неподалік воріт не зумів. Проте снаряд потрапив до вільного Віктора Корнієнка.

До теми Чехія – Україна: Петраков експериментує – у стартовому складі є дебютанти

Дебютант національної команди отримав чудову нагоду прийняти м'яч і потужно пробити. 1:0 – Україна перемагає Чехію у товариському матчі.

Відео гола Корнієнка