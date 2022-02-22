Україна втратила провідного нападника напередодні матчу проти Шотландії, – ЗМІ

За повідомленням джерела Артем Довбик може пропустити матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022. Форвард СК Дніпро-1 зазнав ушкодження.

Зазначається, що Довбик зазнав травми у тренажерному залі. Під час недавнього заняття Артем пошкодив грудний м'яз.

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Ймовірно, нападнику знадобиться операція. Джерело повідомляє про паузу у роботі, що за прогнозами медиків становитиме 5-6 тижнів. У такому разі Довбик повернеться на поле у квітні.

Нагадаємо, що наступний матч національна збірна України проведе 24 березня проти Шотландії у рамках плей-оф за вихід на Чемпіонат світу-2022. У поточному сезоні Артем Довбик забив 14 голів у складі дніпрян в УПЛ і є найкращим бомбардиром елітного дивізіону.