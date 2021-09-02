Україна втрачає Буяльського на матч з Францією – відома причина відсутності лідера Динамо

Віталій Буяльський не зіграє у наступному поєдинку національної команди. Півзахисник вже покинув табір "синьо-жовтих".

У матчі з Казахстаном (2:2) у середу найкращий бомбардир УПЛ отримав ушкодження. Футболіст травмував сухожилля привідного м’яза. На "Астана Арені" Віталій відіграв 58 хвилин, після чого був замінений Русланом Маліновським.

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Через травму Буяльський пропустить найближчі два тижні та не зіграє з Францією та Чехією.

У рамках 5 туру відбору на ЧС-2022 команда Олександра Петракова зіграє у суботу, 4 вересня. Матч проти Франції на "Олімпійському" розпочнеться о 21:45.

Як відомо, через перебір жовтих карток зустріч з чемпіонами світу пропустить Олександр Зінченко.