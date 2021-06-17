Вже незабаром відбудеться матч 2 туру групового етапу чемпіонату Європи між Україною та Північною Македонією. Команди виступатимуть у традиційних для себе кольорах.

Представники України та Північної Македонії провели нараду, на якій визначили, в яких комплектах екіпірування команди вийдуть на свій другий матч на Євро-2020.

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Збірна України вийде на поле в формі жовтого кольору, а голкіпер гратиме у зеленому комплекті. Північна Македонія проведе поєдинок у червоній формі, а воротар – у сірій.

Нагадаємо, що матч відбудеться у Бухаресті, а стартовий свисток арбітра пролунає вже о 16:00. Свої перші матчі на Євро-2020 обидві команди програли. Україна поступилася Нідерландам, а Північна Македонія – Австрії.