Україна – Північна Македонія: Шевченко оголосив заявку – Циганков повертається

Троє гравців опинилися поза списком. Не допоможуть "синьо-жовтим" травмований Олександр Зубков, а також Роман Безус і Денис Попов.

Хороші новини напередодні зустрічі – повернення динамівця Віктора Циганкова. Також потрапив до заявки Георгій Судаков, який не був включений до підсумкового переліку на попереднє протистояння з Нідерландами.

До теми Кров Шевченка, дебют Блохіна та інші факти з історії зустрічей Північної Македонії та України

Офіційна заявка збірної України на поєдинок з Північною Македонією

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Георгій Судаков (Шахтар).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Зустріч України та Північної Македонії розпочнеться в Бухаресті о 16:00 за Києвом. Ввечері о 22:00 зіграють інші представники групи С: Нідерланди та Австрія.