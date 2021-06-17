Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначив виконавців, які будуть битися за перемогу з перших хвилин матчу. Тренер вніс деякі зміни.
У порівнянні з матчем проти Нідерландів Шевченко вніс у склад певні корективи, що зумовлені травмою Зубкова.
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З перших хвилин матч розпочнуть Тарас Степаненко та Микола Шапаренко.
Стартовий склад виглядає наступним чином:
Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зінченко – Яремчук.
Нагадаємо, стартовий свисток арбітра пролунає вже о 16:00.
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