Україна – Північна Македонія: Шевченко назвав стартовий склад

17 червня 2021 , 14:52
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Джерело:

УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначив виконавців, які будуть битися за перемогу з перших хвилин матчу. Тренер вніс деякі зміни.

У порівнянні з матчем проти Нідерландів Шевченко вніс у склад певні корективи, що зумовлені травмою Зубкова.

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З перших хвилин матч розпочнуть Тарас Степаненко та Микола Шапаренко.

Стартовий склад виглядає наступним чином:

Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зінченко – Яремчук.

Нагадаємо, стартовий свисток арбітра пролунає вже о 16:00.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський