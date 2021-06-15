Україна – Північна Македонія: наша збірна буде учасником суддівського експерименту на Євро-2020

Поєдинок другого туру проти Північної Македонії обслуговуватиме аргентинський рефері. Головним арбітром працюватиме Фернандо Андрес Рапалліні.

Аргентинському судді асистуватимуть земляки Хуан Пабло Белатті та Дієго Йаміль Бонфа. Функції четвертого арбітра виконуватиме словенець Славко Вінчич.

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Арбітр системи VAR – Алехандро Ернандес (Іспанія). Асистенти арбітра VAR – Хосе Марія Санчес (Іспанія) та Філіппо Мелі (Італія). Третій асистент арбітра VAR – Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія).

Варто зауважити, що за програмою обміну в рамках угоди про співпрацю між УЄФА та Американською футбольною конфедерацією КОНМЕБОЛ до європейських суддів вперше приєднаються рефері з Південної Америки, а європейці вирушать у Південну Америку.

Відтак, аргентинець Фернандо Андрес Рапалліні і його бригада залучені до роботи на Євро-2020, а іспанська суддівська бригада на чолі з Хесусом Хілем Мансано увійде в суддівський корпус Кубка Америки-2021.

Нагадаємо, що протистояння України та Північної Македонії відбудеться у четвер, 17 червня, в Бухаресті на стадіоні "Арена Націонале" о 16:00.