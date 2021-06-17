Кров Шевченка, дебют Блохіна та інші факти з історії зустрічей Північної Македонії та України

Сьогодні, 17 червня, о 16:00 в Бухаресті українці зіграють з Північною Македонією. Пригадуємо знакові епізоди попередніх протистоянь цих команд.

Україна – Північна Македонія: історія зустрічей

У рамках Євро-2020 нас очікує п'ята зустріч України та Північної Македонії.

Прем'єрний матч відбувся у жовтні 2003-го – у Києві голів не забивали. Найцікавіша деталь того протистояння – факт дебюту у збірній Олега Блохіна. Уже через два роки національна команда під керівництвом "фартового" тренера здобуде путівку на ЧС-2006.

До теми Шевченко озвучив план на матч проти Північної Македонії

Наступного поєдинку з македонцями довелося чекати кілька місяців. Цього разу "синьо-жовті" програли у Скоп’є 0:1 – то була перша поразка Блохіна у якості головного тренера збірної. А ще той матч запам'ятався болісним ударом в обличчя Андрію Шевченку від захисника Мілана Стояноскі – наш форвард із кров’ю на лиці відразу вирушив у роздягальню. Огляд матчу Македонія – Україна

Ще два матчі відбулися у рамках кваліфікації на Євро-2016.

У жовтні 2014-го на "Арені Львів" господарі не без проблем здолали непоступливого суперника. Все вирішив гол Сергія Сидорчука в компенсований час до першого тайму. А на старті другої половини Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті.

непоступливого суперника. Все вирішив гол Сергія Сидорчука в компенсований час до першого тайму. А на старті другої половини Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті. Непросто було через рік у Скоп’є, однак пізні голи Євгена Селезньова (з пенальті) та Артема Кравця принесли перемогу українцям.

Збірна України у львівському матчі / Фото Getty Images

Цікаві факти про матч Північна Македонія – Україна на Євро-2020