Кров Шевченка, дебют Блохіна та інші факти з історії зустрічей Північної Македонії та України

Сьогодні, 17 червня, о 16:00 в Бухаресті українці зіграють з Північною Македонією. Пригадуємо знакові епізоди попередніх протистоянь цих команд.
Україна – Північна Македонія: історія зустрічей
У рамках Євро-2020 нас очікує п'ята зустріч України та Північної Македонії.
- Прем'єрний матч відбувся у жовтні 2003-го – у Києві голів не забивали. Найцікавіша деталь того протистояння – факт дебюту у збірній Олега Блохіна. Уже через два роки національна команда під керівництвом "фартового" тренера здобуде путівку на ЧС-2006.
До теми Шевченко озвучив план на матч проти Північної Македонії
- Наступного поєдинку з македонцями довелося чекати кілька місяців. Цього разу "синьо-жовті" програли у Скоп’є 0:1 – то була перша поразка Блохіна у якості головного тренера збірної. А ще той матч запам'ятався болісним ударом в обличчя Андрію Шевченку від захисника Мілана Стояноскі – наш форвард із кров’ю на лиці відразу вирушив у роздягальню.
Огляд матчу Македонія – Україна
Ще два матчі відбулися у рамках кваліфікації на Євро-2016.
- У жовтні 2014-го на "Арені Львів" господарі не без проблем здолали непоступливого суперника. Все вирішив гол Сергія Сидорчука в компенсований час до першого тайму. А на старті другої половини Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті.
- Непросто було через рік у Скоп’є, однак пізні голи Євгена Селезньова (з пенальті) та Артема Кравця принесли перемогу українцям.
Збірна України у львівському матчі / Фото Getty Images
Цікаві факти про матч Північна Македонія – Україна на Євро-2020
- Україна вперше зіграє у Бухаресті. Лише одного разу наша національна команда грала у Румунії – у 2002 році вона поступилася господарям 1:4 у Констанці.
- Найстаршими футболістом у складі наших суперників є нападник Горан Пандєв. Легендарний форвард відзначився у ворота австрійців у першому турі – лише один футболіст в історії чемпіонатів Європи забивав у більш поважному віці (австрієць Івіца Вастіч). На момент результативного удару Пандєву виповнилося 37 років і 321 день.
- Якщо для України нинішній чемпіонат Європи є третім поспіль і в цілому, то македонці дебютують на континентальній першості (35-й учасник у літописі турніру).
- Македонці Аріян Адемі та Іван Трічковскі забивали у ворота нашого Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів. У 2011-му Трічковскі забивав "гірникам" за АПОЕЛ (1:1), а через вісім років Адемі відзначився результативною дією у складі загребського Динамо (3:3).