Північній Македонії вдалося скоротити відставання у рахунку – 2:1. Супернику України допоміг призначений пенальті.

Олександр Караваєв не зорієнтувався в ситуації, не зумів прикрити м'яч від Горана Пандєва та зіграв у ногу досвідченому форварду. Арбітр призначив пенальті у ворота "жовто-синіх".

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Виконувати пенальті взявся Аліоскі. Георгій Бущан зреагував на удар та відбив пенальті, але м'яч відскочив просто у ноги Аліоскі – другу нагоду він не змарнував. Рахунок у матчі став 2:1.

Гол Аліоскі