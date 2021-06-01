Воротар збірної України Андрій Пятов поділився очікуваннями від товариського матчу проти Північної Ірландії та розповів про атмосферу в команді перед Євро.

За словами голкіпера, збірна зараз награє різні тактичні схеми, а поєдинок проти Північної Ірландії, яка грає в 5 захисників, дозволить їх протестувати.

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Також Пятов розповів, що у збірній панує чудова атмосфера і кожен викладається на повну, щоб потрапити у фінальну заявку на Євро-2020.

Працюється чудово, хлопці викладаються максимально. Усе нормально, усі готові. У збірній завжди чудова атмосфера. Усі працюють із подвійною енергією. Найголовніше, що є конкуренція. Тренерам видніше, хто їм потрібний, на кого їм розраховувати, – сказав воротар.

Нагадаємо, що вже найближчим часом наставник команди Андрій Шевченко оголосить список тих, хто поїде на континентальну першість.