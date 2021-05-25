Існує ймовірність, що другий спаринг в рамках підготовки до Євро-2020 може не відбудутися.

Північна Ірландія досі не надала інформацію про свій приліт в Україну.

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У британців нещодавно вже зірвався товариський матч проти Туреччини. Існує ймовірність, що Північна Ірландія може відмовитися від матчу через економічну недоцільність.

Разом з тим повідомляється, що УАФ готова компенсувати додаткові витрати та сподівається на проведення матчу.

Нагадаємо, товариський матч між Україною та Північною Ірландією має відбутися 3 червня на Дніпро Арені.