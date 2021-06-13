Україна оголосила заявку на матч з Нідерландами – знову без лідера

У підсумковий список від Андрія Шевченка на вечірню гру не потрапили три футболісти. З трибун за поєдинком спостерігатимуть Віктор Циганков, Георгій Судаков та Роман Безус.

Головний тренер національної команди ще до гри повідомляв, що не зможе розраховувати на одного з лідерів динамівця Віктора Циганкова, який пропустить стартовий матч на Євро-2020 через травму. Також до кінцевої заявки не потрапили футболіст Шахтаря Георгій Судаков та гравець Гента Роман Безус.

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Офіційна заявка збірної України на поєдинок з Нідерландами

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі – Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (обидва – Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Протистояння Нідерландів та України відбудеться в Амстердамі о 22:00 за Києвом. Трьома годинами раніше зустрінуться інші представники групи С: Північна Македонія та Австрія.