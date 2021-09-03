Захисники збірної України можуть не турбуватися про те, як зупинити швидкого Кіліана Мбаппе. Зірковий форвард отримав травму та не зможе допомогти своїй команді.

Наприкінці матчу проти Боснії та Герцеговини Мбаппе отримав травму литкового м'яза та попросив заміну. Обстеження показало, що в матчах проти України та Фінляндії збірній Франції розраховувати на зірку не варто.

До речі Україна втрачає Буяльського на матч з Францією – відома причина відсутності лідера Динамо

Футболіст вже покинув розташування "Ле Бльо", реабілітацію та відновлення він буде проходити під наглядом лікарів ПСЖ.

Нагадаємо, матч відбору на ЧС-2022 Україна – Франція відбудеться завтра, 4 липня. 1 вересня Україна сенсаційно втратила перемогу з Казахстаном (2:2), а Франція не змогла здолати Боснію та Герцеговину (1:1).

В активі Франції 8 очок, чемпіони світу очолюють таблицю нашою групи. У "жовто-синіх" наразі лише 4 залікові пункти.