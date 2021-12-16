Україна дізналася суперників у Лізі націй: шотландське дежавю, історична подія та старі знайомі

У швейцарському Ньоні провели церемонію жеребкування групового етапу нового сезону Ліги націй. "Синьо-жовті" отримали своїх суперників.

У четвер, 16 грудня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй сезону 2022/2023. Команда Олександра Петракова потрапила у групу з Шотландією, Ірландією та Вірменією.

До теми Усе про жеребкування Ліги націй: трансляція, час, формат та можливі суперники України

Варто зауважити, що у березні українці зіграють з шотландцями в рамках плей-оф за вихід на чемпіонат світу. А з Ірландією наша команда ще ніколи не зустрічалася. Що стосується Вірменії, то цій збірній "синьо-жовті" протистояли у чотирьох поспіль відборах на великі турніри з 1998-го по 2004-й.

Згідно з регламентом переможець Ліги В, де виступає Україна, підніметься у Лігу А. Остання команда нашого квартету вилетить у Лігу С.

Нагадаємо, що у минулому розіграші Ліги націй "синьо-жовті" вже виступали в елітній лізі, однак вилетіли за наслідками технічної поразки від Швейцарії.

Стартові матчі групового етапу для України відбудуться на початку червня 2022 року.