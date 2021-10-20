Перед заключним матчем групового етапу відбору на чемпіонат світу збірна України проведе спаринг проти Болгарії. Матч відбудеться на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Поєдинок запланований на 11 листопада. Арбітр зустрічі дасть сигнал про старт матчу о 19:30.

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Після цього товариського матчу "жовто-сині" вирушать у Боснію, де проведуть вирішальний матч за путівки на Мундіаль у Катарі.

Нагадаємо, зараз в активі збірної України 9 очок, ми розташовані на 2 місці у групі. Боснія має має 7 очок та гру в запасі проти Фінляндії, у якої 8 очок.

У домашньому матчі на "Арені Львів" Україна не змогла втримати перемогу над боснійцями, матч закінчився з рахунком 1:1.