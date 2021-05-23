Вже о 21:00 розпочнеться товариський матч між Україною та Бахрейном. Тренери визначилися із виконавцями, які вийдуть на поле з перших хвилин.
У воротах матч розпочне Анатолій Трубін, а на вістрі атаки гратиме Артем Бєсєдін. Загалом особливиз сюрпризів керманич "жовто-синіх" не приготував.
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Стартовий склад збірної України: 23. Анатолій Трубін, 18. Олександр Тимчик, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко, 16. Віталій Миколенко, 6. Тарас Степаненко (к), 17. Євген Макаренко, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 20. Олександр Зубков, 9. Артем Бєсєдін.
Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Олександр Сирота, 3. Георгій Судаков, 5. Сергій Сидорчук, 7. Богдан Лєднєв, 8. Артем Бондаренко, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Артем Довбик, 15. Віктор Циганков, 19. Денис Попов, 21. Олександр Караваєв.Зінченко допоміг Манчестер Сіті знищити Евертон – вдала репетиція перед фіналом Ліги чемпіонів