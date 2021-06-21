Україна – Австрія: Баумгартнер відкриває рахунок після подачі кутового – відео

У середині першого тайму австрійці вразили ворота Георгія Бущана. Український голкіпер не зумів врятувати після удару впритул.

Перевага австрійської збірної конвертувалася у забитий гол. На 21-й хвилині черговий кутовий у виконанні підопічних Франко Фоди виявився результативним. Ілля Забарний не втримав Крістофа Баумгартнера, який з близької відстані розстріляв ворота.

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