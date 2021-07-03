Наставник збірної України Андрій Шевченко назвав головний фактор, який відрізняє його команду від збірної Англії. Фахівець будуватиме гру, зважаючи на деяку перевагу англійців.

На думку Шевченка, визначальним фактором у різниці команд є інтенсивність, адже АПЛ – один з найкращих чемпіонатів у світі. Натомість гравці "жовто-синіх", які грають в УПЛ, такої переваги не мають.

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Зважаючи на це, Англія може підійти до матчу в кращому функціональному становищі.

Говорити про відновлення важко. Звичайно, вони перебувають у кращому становищі, ніж ми. Але я думаю, що бажання, правильний підхід, менталітет і стовідсоткова самовіддача будуть, – запевнив Шевченко.

Нагадаємо, вже о 22:00 на Стадіо Олімпіко пролунає стартовий свисток матчу 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією.