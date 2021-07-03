Вже о 22:00 розпочнеться матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією. Представники команд узгодили організаційні моменти.

На історичний для себе матч підопічні Андрія Шевченка вийдуть у традиційних для себе кольорах. Польові гравці зіграють у жовтому комплекті форми, а голкіпер захищатиме рамку у червоному комплекті.

Цікаво Україна – Англія: Шевченко оголосив заявку на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна Англії зіграє у білих футболках та темно-синіх шортах та гетрах, а воротар вийде на поле у чорній формі.

Переможець пари у півфіналі Євро-2020 зіграє з тріумфатором матчу Данія – Чехія.