Цітаішвілі прийняв грузинське громадянство – він ставав чемпіоном світу в складі України

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі визначився, кольори якої національної команди буде захищати в майбутньому.

Чемпіон світу у складі України U-20 Георгій Цітаішвілі прийняв футбольне громадянство Грузії.

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Як раніше повідомлялося, рішення футболіста виступати за збірну Грузії пов'язане з сімейними обставинами – його покійний дідусь бажав, аби Цітаішвілі виступав саме за збірну Грузії. Про це молодому таланту повідомили родичі на похороні.

Нагадаємо, що другу половину сезону 2020/21 Цітаішвілі провів у Ворсклі. Він зіграв лише 4 матчі, після чого отримав важку травму.