Український нападник Артем Довбик привернув увагу багатьох європейських клубів. СК Дніпро-1 планує заробити на ньому чималі кошти.

Зараз Артем лідирує у гонці бомбардирів українського чемпіонату. На його рахунку 14 забитих голів, і він не збирається зупинятися на досягнутому.

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Влітку ціна нападника була на рівні 5 мільйонів євро, але зараз очікувано зросла. Агент таланта Олексій Люндовський впевнений, що влітку великі клуби не будуть думати про економію, коли мова зайде про можливість купити Довбика.

Його вартість, логічно, виросла. І з кожним забитим м'ячем буде тільки вищою. Для серйозних англійських або італійських клубів, охочих підписати хорошого форварда, викласти 10 – 15 мільйонів – не проблема,

– сказав агент.

Раніше Люндовський розповідав про інтерес до Артема Довбика клубів з Італії та Туреччини. Якщо йому вдасться вдало провести другу частину сезону 2021/22, то список потенційних покупців значно розшириться.