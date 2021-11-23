Циганков міг стати гравцем Атлетіко або Арсеналу: чому Динамо відхилило пропозиції

Хавбек Динамо та збірної України Віктор Циганков міг продовжити кар'єру в одному з європейських грандів. Проблемою стала ціна футболіста.

Як розповів Ігор Циганик, у послугах Віктора Циганкова були зацікавлені серйозні клуби. Зокрема, бачити футболіста у своїй футболці хотів мадридський Атлетіко.

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Втім, "матрацники" були не готові платити за лідера Динамо великі кошти. Атлетіко хотів отримати футболіста лише за кілька мільйонів, що жодним чином не влаштовувало Динамо.

Клуби не можуть демпінгувати. Вони не можуть продавати своїх гравців за 1 – 2 мільйони. Футболістів треба продавати дорого. Шахтар продавав гравців по 50 млн і продає далі. Пропозиція Атлетіко щодо Циганкова була несерйозною у фінансовому плані,

– розповів Циганик.

Також журналіст додав, що купити Циганкова хотів і лондонський Арсенал, але до обговорення конкретної суми справа не дійшла.

24-річний Циганков є лідером Динамо та одним з головних гравців збірної України. На думку авторитетного порталу Transfermarkt, його вартість на цю мить складає щонайменше 25 мільйонів євро.