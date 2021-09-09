Це залишиться у роздягальні, – Бойко не приховував емоцій після втраченої перемоги над Чехією

Серія нічиїх для збірної України продовжується. "Жовто-сині" у товариському матчі розписали нічию з Чехією, втративши перемогу на останніх секундах гри.

Україна вела у рахунку впродовж майже всього матчу, але здобути перемогу не змогла. На останній хвилині гри Денису Бойко таки довелося витягати м'яча з власних воріт.

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На думку голкіпера "жовто-синіх" Дениса Бойка, рахунок цілком закономірний, але пропускати на останніх хвилинах гри не можна.

Перемагати весь матч, вести в рахунку і отримати в кінці гол – прикро, звичайно. Якщо брати по грі, могли і перемогти з великим рахунком. Так само могли і пропускати. Якщо брати за рахунком, думаю, закономірно. Що сказав Петраков після матчу? Це залишиться у роздягальні,

– сказав Бойко.

Також голкіпер відзначив підтримку українських фанатів на стадіоні. В нього виникло враження, що вболівальників "жовто-синіх" було значно більше за глядачів, які прийшли підтримати господарів.