Це вундеркінд якийсь, – Ротань вражений талантом Забарного

19-річний захисник Динамо Ілля Забарний дивує прогресом. Молодий талант став основним не лише в Динамо, а й у збірній України.

На думку головного тренера молодіжної збірної Руслана Ротаня, Забарний володіє неординарним талантом. Окрім того, він дуже швидко розуміє вимоги та виконує їх на футбольному полі.

Читайте також Сікан фантастично вийшов на заміну – гол таланта врятував Ганзу від поразки

Ілля на мене справив враження після першого тренування. У нас була наступного дня гра з Олімпіком, я говорю помічникам: "Я його бачу у стартовому складі на завтрашню гру, бо реально це вундеркінд якийсь",

– розповів Ротань.

19-річний Забарний є основним захисником Динамо, а також відіграв усі матчі на Євро-2020. Портал Transfermarkt оцінює його у 13 мільйонів євро, але Динамо проситиме за нього значно більше грошей.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що придбати таланта хоче лондонський Челсі. У переговорному процесі мав брати участь Андрій Шевченко.