По мнению главного тренера молодежной сборной Руслана Ротаня, Забарный владеет неординарным талантом. Кроме того, он быстро понимает требования и выполняет их на футбольном поле.

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Илья на меня произвел впечатление после первой тренировки. У нас была на следующий день игра с Олимпиком, я говорю помощникам: "Я его вижу в стартовом составе на завтрашнюю игру, потому что реально это вундеркинд какой-то",

– рассказал Ротань.

19-летний Забарный является основным защитником Динамо, а также отыграл все матчи на Евро-2020. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро, но Динамо будет просить за него гораздо больше денег.

Ранее в СМИ звучала информация, что приобрести талант хочет лондонский Челси. В переговорном процессе должен был участвовать Андрей Шевченко.