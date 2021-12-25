Українськийн нападник Артем Довбик зацікавив багато європейських клубів. Полювання за талановитим форвардом вже розпочалося.

У ЗМІ лунала інформація, що бачити Довбика у своїй футболці хочуть Бешикташ, Фіорентина, Торіно, Сампдорія, Марсель, Реал Сосьєдад, Труа та ряд німецьких клубів. За словами самого нападника, приблизно 80% з того, про що говорять – правда.

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Футболіст готовий випробовувати свої сили та навіть вивчає іноземну мову. Разом з тим він піклується про інтерес СК Дніпро-1 – для його згоди трансферна пропозиція має влаштовувати клуб.

Ми маємо план дій на найближчі півроку. Найбільше мені подобається Італія – як країна та чемпіонат. Маліновський там феєрить. Італія лежить найближче, мабуть,

– сказав Довбик.

Нагадаємо, на зимову перерву Артем Довбик пішов найкращим бомбардиром чемпіонату, в його активі 14 голів. Рекорд голів впродовж одного сезону УПЛ належить Генріху Мхітаряну – 25 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 хоче отримати за свого нападника 15 мільйонів євро. Половина суми трансферу буде належати Мідтьюланду.