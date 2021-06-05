Це найближчий шлях показати, що ти бидло: Худжамов знищив "творчість" скандального Алієва

Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Рустам Худжамов не в захваті від пісень Олександра Алієва.

На думку Худжамова, реп у виконанні Алієва, в якому присутня нецензурна лексика, не прикрашає його як людину.

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Я розумію, що зараз дуже багато гімнореперів, особливо в Росії. Я подивився півтори хвилини, це п****ц. Мені нічого не сподобалося: текст, танці, лайка. Лайка – це найближчий шлях, щоб пояснити і показати людям, що ти бидло, – сказав Худжамов.

На думку колишнього воротаря, творчість Олександра Алієва спрямована лише на хайп.

Нагадаємо, Алієв став ютуб-блогером, в його відео та піснях присутня велика кількість ненормативної лексики.