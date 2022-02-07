Це катастрофа, Супряга тренеру не потрібен, – Федорчук шокований швидкою заміною українця

Дебют Владислава Супряги у складі Сампдорії вийшов не надто вдалим. Український талант вийшов на заміну, але провів на полі трішки більш як 20 хвилин.

На думку відомого українського тренера та експерта Олега Федорчука, сенсаційний перехід Супряги у Сампдорію може мати погане завершення. Форвард не зумів проявити себе у чемпіонаті України, тому надія на його прогрес у Серії А вкрай низька.

До речі Це була виховна заміна, – тренер Сампдорії прокоментував неоднозначний дебют Супряги у Серії А

Владислав вийшов на поле у першому ж матчі своєї нової команди – тренер випустив його на 36-й хвилині замість травмованого Габб'ядіні. Втім, вже на 58-й хвилині українець покинув поле, а на його місце вийшов Конті, який майже одразу забив гол.

Це катастрофа. Він зробив помилку, перейшовши відразу до Сампдорії. Можливо, це і демонстрація тренера, що Супряга йому не потрібний. Ми ж не знаємо, хто його запрошував, та на яких умовах,

– припускає Федорчук.

Угода про оренду з правом викупу між Динамо та Сампдорією розрахована на 1,5 року. Супрязі залишається лише важко працювати та доводити свою конкурентоспроможність у чемпіонаті Італії.