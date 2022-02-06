Це була виховна заміна, – тренер Сампдорії прокоментував неоднозначний дебют Супряги у Серії А

Владислав Супряга провів перший поєдинок за Сампдорію. Він видався для українського нападника доволі суперечливим.

Українець розпочав матч на лаві запасних, однак вже на 36-й хвилині змушений був вийти на поле. Усе через травму його партнера Маноло Габб'ядіні.

Читайте також Сікан продовжив день дебютів у Німеччині: команда українця впевнено перемогла на виїзді

На 59-й хвилині тренер Сампдорії Марко Джампаоло провів зворотну заміну Супряги. Нападник залишав поле спантеличеним.

Щоби грати, йому треба розуміти мене. Потрібен перекладач. Я обійняв його після заміни. Сподіваюся, він зрозумів, що заміна – це не проблема для 20-річного гравця. Це була виховна заміна, – цитує наставника генуезців dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Сампдорія у дебютному матчі Супряги розгромила Сассуоло з рахунком 4:0. Завдяки перемозі Сампа набрала 20 очок і балансує на межі прірви, йдучи 16-ю у Серії А.