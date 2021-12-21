Донецький Шахтар не зміг подолати груповий етап Ліги чемпіонів. "Гірники" покинули єврокубки, а в Лігу Європи вирушив Шериф.

Втім, далеко не всі футболісти Шахтаря не зуміли показати свою майстерність. Воротар донеччан Анатолій Трубін заслужив на високі оцінки та тішив впевненою грою на лінії.

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На думку УЄФА, воротар "гірників" є одним з найкращих молодих футболістів за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів. 20-річний українець потрапив у список Wonderkids – найкращих молодих талантів турніру.

У матчах групового етапу ЛЧ Анатолій пропустив 9 голів, але його провини у цьому немає. Навпаки – якби не його впевнені дії, суперники вразили б ворота Шахтаря більше разів.