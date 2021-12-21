Впрочем, далеко не все футболисты Шахтера не смогли показать свое мастерство. Вратарь дончан Анатолий Трубин заслужил высокие оценки и радовал уверенной игрой на линии.

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По мнению УЕФА, вратарь "горняков" – один из лучших молодых футболистов по итогам группового этапа Лиги чемпионов. 20-летний украинец попал в список Wonderkids – лучших молодых талантов турнира.

В матчах группового этапа ЛЧ Анатолий пропустил 9 голов, но его вины в этом нет. Напротив – если бы не его уверенные действия, соперники поразили ворота Шахтера больше раз.