Трубін поскаржився на проблеми з плечем: голкіпер їде на Євро у складі збірної

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін проводить специфічні вправи з м'ячем, аби якнайшвидше позбутись больових відчуттів.

Воротар збірної України Анатолій Трубін відчуває дискомфорт у плечі.

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У таборі національної команди він почав робити специфічні вправи, аби позбутися больових відчуттів. Зазначимо, що молодий воротар потрапив у заявку збірної України на Євро-2020.

Вже 7 червня підопічні Андрія Шевченка проведуть останній контрольний поєдинок перед Євро-2020 проти Кіпру, після чого вирушать на континентальну першість.