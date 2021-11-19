Тролінг року: Зінченку дісталося від зірок Манчестер Сіті за фото із "Золотим м'ячем"

Під час перебування у Києві Олександр Зінченко зустрівся із легендарним володарем "Золотого м'яча" Ігорем Бєлановим. Пам'ятне фото зустрічі футболіст виклав у своєму інстаграм.

Світлина із нагородою повеселила партнерів Олександра по Манчестер Сіті. Зірки не пропустили нагоди "потролити" Зіну.

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"Вітаю, Зінченко", – залишив коментар португалець Бернарду Сілва.

"Мій Золотий м'яч", – пожартував конкурент українця на позиції лівого захисника Жоау Канселу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті лише 5 матчів, 3 з яких – від свистка до свистка.