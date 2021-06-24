Тренер Швеції розповів, коли почне готуватися до України

Наставник збірної Швеції Янне Андерссон задоволений першим місцем своєї команди на стадії групового етапу. Фахівець зараз думає про відновлення своїх підопічних.

Наставник Швеції задоволений тим, як його команда проявила себе на стадії групового етапу. Йому вдалося зібрати колектив, який складається з воїнів, що жертвують один за одного.

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Зараз Андерссон піклується про відновлення гравців, а до матчу з Україною розпочне підготовку пізніше.

Завжди добре мати більше часу на підготовку. Зараз найголовніше – це відновлення, достатня кількість рідини та допомога організму відновитися. У суботу ми почнемо думати про суперника в плей-офф. Потрібно накопичити достатньо енергії для цієї гри, – сказав він.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією та Україною відбудеться 29 липня.