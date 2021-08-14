Новачок лісабонської Бенфіки Роман Яремчук пропустив усю передсезонну підготовку команди. Через це тренер не ризикує ставити його в основний склад.

Вже сьогодні Бенфіка зіграє матч 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароки. Наставник лісабонського клубу Жорже Жезуш хоче дати ігровий час українському новачку команди Роману Яремчуку.

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Зараз немає товариських поєдинків, його передсезонною підготовкою будуть матчі чемпіонату та Ліги чемпіонів. Саме в цих поєдинках Яремчуку треба знайти своє місце. Я не говорю про місце у старті чи на заміні. Але ми використаємо матч з Арокою, щоб знову дати Роману ігрові хвилини,

– запевнив Жезуш.

Стартовий свисток матчу Бенфіка – Арока пролунає о 20:00. Роман вже встиг дебютувати за нову команду у матчі Ліги чемпіонів проти Спартака. Перший матч українця вдався – він організував гол у ворота російського клубу.

Тренерський штаб лісабонців планує дати футболісту час на адаптацію та не планує вводити його у стартовий склад.