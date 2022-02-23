Треба все контролювати, щоб зір не пропав, – Яремчук розповів про наслідки травми ока
Джерело:ютуб Влади Седан
Нещодавно нападник Бенфіки Роман Яремчук зазнав нетипового пошкодження. Футболіст займався із гумою для фітнесу, і в якийсь момент вона порвалася та влучила йому в око.
Як зізнався футболіст, травма ока була доволі небезпечною, і якийсь момент існувала вірогідність жахливих наслідків. Зараз основна небезпека минула, проте йому потрібно дуже часто навідуватися до фахівця.
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Досить така небезпечна травма. Тепер потрібно кожні два-три тижні перевірятись, щоб усе контролювати й зір не зник,
– розповів Яремчук.
Через травму ока Роман був змушений пропустити декілька матчів. Команда не могла на нього розраховувати у поєдинках проти Жил Вісенте та Тондели.
У сезоні 2021/22 Яремчук взяв участь у 31 матчі Бенфіки. Йому вдалося записати на свій рахунок 7 голів та 6 результативних передач.