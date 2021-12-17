Нападник збірної України Роман Яремчук поступово вливається в склад Бенфіки. Форвард часто виходить в основі, але його результативність ще не найвищому рівні.

За словами Романа, головний тренер "орлів" Жорже Жезуш часто з ним говорить та запевняє про довіру. Щоправда, фахівець очікує прогресу футболіста не лише на футбольному полі, а й поза ним.

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"Чесно, він мені довіряє. Відчуваю його підтримку. Він часто зі мною розмовляє. Він наголошує, що треба більше спілкуватися, більше португальську мову вчити. Намагаюся прислухатися. Просто роблю те, що кажуть", – розповів Яремчук.

Окрім того, нападник відчуває серйозну конкуренцію, тому мусить наполегливо працювати кожного дня. Період адаптації в новій команді – завжди непростий період.

Маліновський мені казав, що у перший рік в Аталанті теж було непросто. Сказав, що цей період слід пережити. Потрібно вчитися, слухати, що вони роблять, – додав Роман.

У складі лісабонської Бенфіки Яремчук забив вже 5 голів. Наступний матч його команда проведе у неділю, 19 грудня. В рамках 15 туру чемпіонату Португалії "орли"приймуть Марітіму.