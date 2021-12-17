По словам Романа, главный тренер "орлов" Жорже Жезуш часто с ним говорит и уверяет доверие. Правда, специалист ожидает прогресса футболиста не только на футбольном поле, но и вне его.

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"Честно, он мне доверяет. Чувствую его поддержку. Он часто со мной разговаривает. Он отмечает, что надо больше общаться, больше португальский язык учить. Стараюсь прислушиваться. Просто делаю то, что говорят", – рассказал Яремчук.

Кроме того, нападающий чувствует серьезную конкуренцию, поэтому должен упорно работать каждый день. Период адаптации в новой команде всегда непростой период.

Малиновский говорил мне, что в первый год в Аталанте тоже было непросто. Сказал, что этот период следует пережить. Нужно учиться, слушать, что они делают, – добавил Роман.

В составе лиссабонской Бенфики Яремчук забил уже 5 голов. Следующий матч его команда проведет в воскресенье, 19 декабря. В рамках 15 тура чемпионата Португалии "орлы" примут Маритиму.