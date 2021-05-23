Техніка нікуди не поділась: Шевченко показав клас на тренуванні збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може не лише доступно пояснити футболістам свої вимоги, а й продемонструвати власні навики володіння м'ячем.

Андрій Шевченко активно працює на полі зі своїми підопічними та передає їм власний досвід.

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Свою майстерність Шевченко проявив у грі в квадрат. Наставник "жовто-синіх" двічі віддавав приховану передачу п'ятою. Марлос та Зубков не очікували такого маневру та втрачали м'яч.

Нагадаємо, сьогодні Україна зіграє товариський матч проти Бахрейну. Стартовий свисток пролунає о 21:00.



