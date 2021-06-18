У татовій футболці і з українським прапором – син Ярмоленка підтримує збірну: миле відео

Інна Ярмоленко, дружина капітана збірної України, поділилася емоційним відео. На ньому – старший син подружжя Іван пристрасно вболіває за "синьо-жовтих".

На ролику зафіксований момент виходу на поле нашої команди перед поєдинком із македонцями. 8-річний хлопець у батьковій футболці Вест Хема і з українським прапором у руках з нетерпінням чекає на старт матчу Україна – Північна Македонія.

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Очікування Івана цілком виправдалися. Андрій Ярмоленко відзначився голом, а згодом і результативною передачею на Романа Яремчука. У підсумку українці тріумфували 2:1. Впевнені, що підтримка сина надихнула капітана "синьо-жовтих" на звитягу!

Варто додати, що у поєдинку першого туру проти Нідерландів Ярмоленко також записав до активу взяття воріт.

Андрій та Інна Ярмоленки виховують трьох дітей: 8-річного Івана, 5-річного Данила та Максима, який з'явився на світ у 2020-му.