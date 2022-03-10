Таловєров успішно дебютував в основі у єврокубках – вагома заявка Славії на чвертьфінал

10 березня 2022 , 22:46
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Празька Славія вдома впевнено розібралася з ЛАСКом у Лізі конференцій. Увесь матч за чехів відіграв українець Максим Таловєров, для якого це була лише друга гра у єврокубках.

Натомість Тарас Качараба пропускав матч через дискваліфікацію. Славія перемогла з рахунком 4:1.

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У першому таймі дубль оформив нігерієць Їра Сор. У середині другого тайму австрійці один гол відіграли, проте під кінець поєдинку господарі забили ще двічі. Таловєров участі у жодному з гольових епізодів не брав. 

Ліга конференцій, 1/8 фіналу

Славія – ЛАСК 4:1

Голи: Сор, 3, 29, Олаїнка, 82, Траоре, 85 – Баліч, 67.

Автор: Любомир Кузьмяк