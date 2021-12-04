Андрій Шевченко очолив Дженоа далеко не в найкращий час. Команда перебуває у зоні вильоту, а в 3 матчах під керівництвом українця набрала лише 1 очко та не забила жодного гола.

У 16 турі Серії А Дженоа на виїзді поміряється силами з туринським Ювентусом. Допомогти команді через травму не зможуть одразу декілька ключових виконавців.

Цікаво Шевченко готує перший зірковий трансфер – він поцупить гравця Мілана

Андрій Шевченко відзначив силу Ювентуса, який очолює Массіміліано Аллегрі, та прокоментував труднощі зі складом команди.

"До того, як приїхати сюди, я знав, з огляду на календар, про труднощі, з якими зіткнуся. Але я не сподівався, що буде так багато травм. Ювентус – це відмінна команда, команда чемпіонів, багато сильних гравців. Вони швидко забувають про поразки, демонструють якісний футбол", – сказав Шевченко.

Матч Ювентус – Дженоа відбудеться у неділю, 5 грудня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45.