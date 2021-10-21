Київське Динамо на виїзді поступилося Барселоні з рахунком 0:1. Вже незабаром команди зустрінуться знову – 2 листопада в Києві на НСК "Олімпійський".

На думку колишнього тренера Динамо та збірної України Йожефа Сабо, команди показали дуже слабкий футбол. Він впевнений, що у Києві "біло-сині" можуть боротися за перемогу.

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Разом з тим він незадоволений, що в основі киян на вістрі атаки вийшов Владислав Супряга, який не славиться результативністю.

Можливо, хтось змушує Луческу, щоб Супряга грав. Владислав зараз дуже поганий. Можливо, хтось нагнітає, його хочуть продати, потрібен попит. Супрягу ставлять, а він абсолютно нічого не може показати,

– сказав Сабо.

Після 3 турів групового етапу Ліги чемпіонів Динамо має в активі 1 очко, кияни перебувають на дні таблиці. Барселона завдяки перемозі набрали 3 пункти та піднялася на 3 сходинку. Другу позицію зайняла Бенфіка Романа Яремчука, в активі якої 4 очка. Баварія здобула 3 перемоги та є безперечним лідером у групі – 9 очок.