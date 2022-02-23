Молодий нападник Сампдорії Владислав Супряга отримає всі умови для комфортного перебування в Італії. Клуб робить усе, щоб українець швидко став частиною колективу.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що Владислав Супряга має проблеми з акліматизацією в Сампдорії. Головна проблема – абсолютне незнання італійської мови.

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Клуб робить усе можливе, щоб допомогти таланту швидко подолати усі труднощі. Супряга отримає особистого перекладача, щоб його адаптація пройшла у найкоротші терміни.

У майбутньому Сампдорія хоче викупити Супрягу в Динамо, тому готова інвестувати у його розвиток. Повідомляється, що Владислав не спілкується навіть англійською, тому не може комунікувати з партнерами по команді.

Сампдорія орендувала Супрягу на 1,5 року з правом викупу. За нову команду він провів на полі лише 30 хвилин: вийшов на заміну та покинув поле через нерозуміння вказівок тренера.