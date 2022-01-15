Молодий нападник Динамо Владислав Супряга може продовжити кар'єру в Італії. Аутсайдер чемпіонату може реанімувати його потенціал.

Надія Владислава Супряги перебратися на Апенніни ще не згасла. Окрім Сампдорії у його послугах зацікавилася Салернітана, яка перебуває на дні таблиці Серії А.

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Головний аутсайдер чемпіонату Італії зазнав серйозних трансформацій у правлячій верхівці клубу. Новий спортивний директор клубу Вальтер Сабатіні хоче змінити вектор розвитку команди та націлитися на молодих перспективних виконавців, у списку яких опинився і Владислав Супряга.

Київське Динамо розраховує отримати за 21-річного нападника від 5 до 10 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює його у 4 мільйони, а відсутність ігрової практики ще більше відлякує потенційних покупців.

Також повідомляється, що президент Салернітани Даніеле Ієрволіно спробує переконати керівництво Динамо відпустити таланта в оренду з правом викупу.