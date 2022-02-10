Себастьян Джовінко став гравцем Сампдорії. 35-річний нападник має досвід гри за збірну Італії та імениті клуби.

Дебютний матч за Сампдорію видався для Супряги не надто вдалим. Вихід на заміну на 34-й хвилині та відхід з поля майже одразу після перерви свідчить про не надто велику довіру тренера.

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Після приходу Джовінко преса почала говорити про те, що українець більше не буде отримувати шансів. На думку агента Алекса Великих, це не зовсім так, хоча футболіст не зовсім відповідає стилю гри генуезців.

Те, що Сампдорія підписала Джовінко, говорить про бажання головного тренера ще більше підсилити лінію атаки своєї команди. Він має абсолютно різні характеристики з Супрягою і не є прямою заміною,

– сказав агент.

Великих переконаний, що при належних тренуваннях свій час Супряга отримає, але йому не варто розраховувати на те, що тренерська ставка буде робитись саме на його прогрес.

Нагадаємо, Супряга перейшов у Сампдорію з Динамо на правах оренди. Угода розрахована на 1,5 року. У договорі прописане право викупу талановитого українця.