Національна збірна України зіграла внічию зі збірною Франції. Головний тренер чемпіонів світу Дідьє Дешам незадоволений результатом, але погоджується з його закономірністю.

У першому таймі матчу кваліфікації на ЧС-2022 підопічні Олександра Петракова домінували над суперником. Як зазначив Дідьє Дешам, проблеми французам принесла невдало обрана тактика на гру.

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Ми розпочали матч з однією тактичною схемою, але вона провалилася. У другому таймі ми змінили розстановку, і це принесло свої плоди. Ми бачили, що до перерви українська команда мала певну перевагу на окремих ділянках поля. Ми мали реагувати. Суперник організував нам проблеми. Ми прийняли цей бій,

– сказав Дешам після матчу.

Нагадаємо, у кваліфікації на ЧС-2022 Україна зіграла всі 5 матчів внічию. Групу D очолює збірна Франції, в активі якої 9 очок. На другій сходинці – Фінляндія, в якої теж 5 очок, але ще 2 матчі у запасі.